Джо Байден не прилетел на встречу военных доноров Украины

Джо Байден не прилетел на встречу военных доноров УкраиныЕму помешал ураган, который отложил публичное обсуждение так называемого «плана победы» Киева
Президент США Джо Байден из-за надвигающегося на Флориду урагана «Милтон» отменил поездку в Германию 10–13 октября. Там он должен был посетить заседание лидеров стран НАТО и ее партнеров на базе «Рамштайн» 12 октября в рамках контактной группы по оказанию военной помощи Украине (действует с апреля 2022 г., насчитывает 50 стран). Она обычно согласует новые пакеты военной помощи и организацию оружейных поставок, включая новые типы вооружений.
Отмена визита Байдена привела к переносу встречи на базе «Рамштайн», сообщил Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, а затем подтвердило немецкое агентство DPA со ссылкой на командование ВВС США в Европе и Африке. Как ранее писала The Washington Post, на этой встрече президент Украины Владимир Зеленский намеревался еще раз представить свой «план победы» в противостоянии с Россией.
Перенос встречи «Рамштайн» имеет для Байдена серьезное политическое значение, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Запоздалая реакция как на ураган, так и на встречу проукраинской коалиции могут негативно сказаться на позициях демократической администрации, и тогда этим непременно воспользуется кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Сам Байден на пресс-конференции заявил, что примет участие во всех конференциях, в которых обещал.
Украина становится неудобной темой для демократов, поскольку продемонстрировать достижения не получается, поясняет научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом, по его словам, ураганы действительно весомая причина для переноса «Рамштайна», так как президент должен в это время находиться в стране и принимать решения. «Одновременно с этим в преддверии выборов украинскую тему на фоне позиции республиканцев и их кандидата Трампа о необходимости сокращения помощи Киеву, вероятно, приглушают», – полагает Кортунов.
До этого Зеленский конфиденциально уже представлял «план» в сентябре Байдену во время визита в США. В Белом доме, согласно источникам The Wall Street Journal (WSJ), им не впечатлились и сочли «набором инициатив», который так и не был опубликован.
Как сообщала The Times, в «план победы» Зеленского входили: гарантии безопасности для Украины от Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение начавшейся 6 августа операции ВСУ в пограничных районах Курской области, международная финансовая помощь Киеву и, наконец, запрос о некоем «специфическом» современном оружии.
У ВСУ на вооружение с 2023 г. уже поступили сотни дальнобойных тактических американских ракет ATACMS и франко-британских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP с дальностью в сотни километров. Согласие на их применение вглубь территории России в границах 2014 г. до сих пор не получено. Из-за использования в франко-британских ракетах американских компонентов для стрельбы ими требуется одобрение Вашингтона.
«Рамштайн» вряд ли играет большую роль для разрешения дальнобойных ударов вглубь России, полагает Кортунов. «Могут разрешить, не анонсируя. Но, видимо, обсуждать этот вопрос на этом уровне для Вашингтона не очень целесообразно», – объясняет эксперт.
При этом, по словам источников WSJ, на отложенной встрече на базе «Рамштайн» страны НАТО, в свою очередь, собирались предложить Украине «более конкретные шаги» для будущего членства страны в альянсе. На июльском саммите альянса Киеву был обещан «необратимый путь» к евроатлантической интеграции, но конкретных сроков и официального приглашения в военный блок вновь объявлено не было.
Сама по себе встреча в формате «Рамштайн» сохраняет большую важность с учетом скорой смены власти в Вашингтоне, замечает Кортунов. По его мнению, решения, намеченные там, должны стать «гарантией» продолжения поддержки ВСУ на случай прихода Трампа в Белый дом. Это подтверждал и ряд утечек в СМИ в июле о наличии у НАТО «запасного» плана долговременной помощи Киеву, писали Politico и WSJ.
По мнению Кочегурова, все военно-стратегические решения по Украине принимаются задолго до очередного «Рамштайна», но встреча там все равно нужна, так как на Западе механизм принятия решений должен быть институционализирован. «В этом заинтересован и Зеленский. С помощью такого мероприятия он может попытаться собрать группу стран, призывающих к решительным мерам», – объясняет эксперт.
Но сейчас на Западе, вероятно, уже не верят в возможность победы Украины на условиях Зеленского, продолжает Кочегуров. «Критерии этой победы кажутся неопределенными и неясными. Возникает подозрение, что кто-то намеренно затягивает время. И ураган во Флориде оказался очень кстати для этого», – заключает Кочегуров.