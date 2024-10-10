Джо Байден не прилетел на встречу военных доноров Украины

Украина становится неудобной темой для демократов, поскольку продемонстрировать достижения не получается, поясняет научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом, по его словам, ураганы действительно весомая причина для переноса «Рамштайна», так как президент должен в это время находиться в стране и принимать решения. «Одновременно с этим в преддверии выборов украинскую тему на фоне позиции республиканцев и их кандидата Трампа о необходимости сокращения помощи Киеву, вероятно, приглушают», – полагает Кортунов.