Путин обсудил с членами Совбеза развитие уголовно-исполнительной системы РФ
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались вопросы развития уголовно-исполнительной системы страны, сообщается на сайте Кремля.
Приглашенные на встречу министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев выступили с докладами.
Участие в совещании приняли председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.
4 октября на совещании с постоянными членами Совбеза обсуждались меры по формированию системы международных расчетов. Открывая совещание, Путин назвал формирование такой системы одним из серьезных вызовов, отметив, что в целом работа в этом направлении идет нормально, но «лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны».
Путин обновил состав Совбеза 20 сентября. В состав Совета вошли первый зампред правительства Денис Мантуров, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, начальник Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линц и помощника президента Алексей Дюмин. Владимира Якушева, который был избран первым вице-спикером Совета Федерации, из членов Совбеза исключили.