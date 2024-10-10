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Путин обсудил с членами Совбеза развитие уголовно-исполнительной системы РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались вопросы развития уголовно-исполнительной системы страны, сообщается на сайте Кремля.

Приглашенные на встречу министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев выступили с докладами.

Участие в совещании приняли председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.

4 октября на совещании с постоянными членами Совбеза обсуждались меры по формированию системы международных расчетов. Открывая совещание, Путин назвал формирование такой системы одним из серьезных вызовов, отметив, что в целом работа в этом направлении идет нормально, но «лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны».

Путин обновил состав Совбеза 20 сентября. В состав Совета вошли первый зампред правительства Денис Мантуров, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, начальник Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линц и помощника президента Алексей Дюмин. Владимира Якушева, который был избран первым вице-спикером Совета Федерации, из членов Совбеза исключили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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