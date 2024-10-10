Путин обсудил с членами Совбеза развитие уголовно-исполнительной системы РФ

4 октября на совещании с постоянными членами Совбеза обсуждались меры по формированию системы международных расчетов. Открывая совещание, Путин назвал формирование такой системы одним из серьезных вызовов, отметив, что в целом работа в этом направлении идет нормально, но «лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны».