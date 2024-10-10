Кремль: Путин пока не планирует контакты с Нетаньяху

11 октября Путин посетит Туркмению с рабочим визитом. В Ашхабаде по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.