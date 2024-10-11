ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера «Исламского джихада» Абдуллы
10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с агентством безопасности страны (ISA) ликвидировала лидера радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Мухаммада Абдуллу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Израильский самолет нанес удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Утверждается, что, помимо Абдуллы, погиб еще один боевик.
Абдулла был преемником Мухаммеда Джабера, который был ликвидирован израильскими военными 29 августа. По информации ЦАХАЛ, новый лидер «Исламского джихада» причастен «к многочисленным терактам», в том числе против израильских солдат, действовавших в районе Тулькарма.
У боевиков нашли винтовки М-16 и бронежилеты, а также транспортное средство. Все это было конфисковано ЦАХАЛ.
8 октября израильская армия сообщила о ликвидации командующего штаб-квартирой ливанской группировки «Хезболла» Сухайля Хусейна Хусейни. ВВС Израиля нанесли удар в районе Бейрута. Утверждалось, что Хусейни «сыграл решающую роль в передаче оружия между Ираном и “Хезболлой” и отвечал за распределение передового оружия среди подразделений группировки».
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло еще в октябре 2023 г., когда боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. На фоне произошедшего 1 октября Иран атаковал ракетами Израиль.
В Кремле не раз призывали страны Ближнего Востока к сдержанности. 10 октября 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное расширение конфликта будет иметь катастрофические последствия для региона.