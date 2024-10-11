ТАСС: из Угледара эвакуировали первую группу людей

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Угледара в ДНР. Бои за город продолжались с февраля 2022 г. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник продолжает обстреливать Угледар, ситуация в городе остается напряженной.