ТАСС: из Угледара эвакуировали первую группу людей
Из Угледара, который перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ, эвакуировали первую группу мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.
Людей отвезли в безопасное место и оказали им медицинскую помощь. Сейчас они находятся в безопасности, отмечает агентство.
3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Угледара в ДНР. Бои за город продолжались с февраля 2022 г. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник продолжает обстреливать Угледар, ситуация в городе остается напряженной.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав пяти соединений и воинских частей: 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, 36-ю и 37-ю отдельные гвардейские мотострелковые бригады, 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 430-й мотострелковый полк. Все они отличились при взятии Угледара.