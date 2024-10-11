ВС России взяли под контроль поселок Островское в ДНР
Вооруженные силы России установили контроль над поселком Островское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
Населенный пункт был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск с 5 по 11 октября вместе с селом Желанное Второе. Отмечается, что российские военные поразили живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад украинской армии, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений вооруженных сил Украины.
8 октября Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы «Востока» – поселок Золотая Нива в ДНР. В октябре оборонное ведомство также объявило о контроле ВС РФ над городом Угледар, поселком Гродовка, селами Верхнекаменское и Крутой Яр в ДНР, а также селом Вишневое в Харьковской области.
По данным ТАСС на 11 октября, из освобожденного Угледара эвакуировали первую группу мирных жителей: их отвезли в безопасное место. Люди также получили медицинскую помощь.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.