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ВС России взяли под контроль поселок Островское в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России установили контроль над поселком Островское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск с 5 по 11 октября вместе с селом Желанное Второе. Отмечается, что российские военные поразили живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад украинской армии, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Были отражены 22 контратаки штурмовых подразделений вооруженных сил Украины.

8 октября Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы «Востока» – поселок Золотая Нива в ДНР. В октябре оборонное ведомство также объявило о контроле ВС РФ над городом Угледар, поселком Гродовка, селами Верхнекаменское и Крутой Яр в ДНР, а также селом Вишневое в Харьковской области.

По данным ТАСС на 11 октября, из освобожденного Угледара эвакуировали первую группу мирных жителей: их отвезли в безопасное место. Люди также получили медицинскую помощь.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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