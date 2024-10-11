ВС России взяли под контроль поселок Островское в ДНР

8 октября Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы «Востока» – поселок Золотая Нива в ДНР. В октябре оборонное ведомство также объявило о контроле ВС РФ над городом Угледар, поселком Гродовка, селами Верхнекаменское и Крутой Яр в ДНР, а также селом Вишневое в Харьковской области.