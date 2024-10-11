В Госдуму внесен законопроект о досрочном лишении мандата при выходе из партии
Депутаты Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» (СЗРП) Сергеем Мироновым внесли законопроект о признании выхода или исключения из партии основанием для досрочного лишения мандата. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.
Закон предлагается распространить на депутатов Думы, региональных парламентов и муниципалитетов. Авторы предлагают дополнить федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Вступление в партию, а затем и получение мандата предполагает вступление с фракцией в особенные отношения, сказано в пояснительной записке. Депутаты сообщают, что при выходе из партии эти правовые отношения разрываются, а как следствие, исполнение дальнейших депутатских обязанностей стоит считать нарушением.
«В противном случае, выход или исключение из политической партии свидетельствуют о нарушении депутатом положений действующего законодательства, согласно которым депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран», – сказано в пояснительной записке.
Авторы добавили, что на настоящий момент в случае выхода депутата из партии создаются «устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение» относительно личности тех кандидатов, которым избиратели «оказали доверие, ориентируясь в первую очередь на программу партии».
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