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В Госдуму внесен законопроект о досрочном лишении мандата при выходе из партии

Ведомости

Депутаты Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» (СЗРП) Сергеем Мироновым внесли законопроект о признании выхода или исключения из партии основанием для досрочного лишения мандата. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.

Закон предлагается распространить на депутатов Думы, региональных парламентов и муниципалитетов. Авторы предлагают дополнить федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Вступление в партию, а затем и получение мандата предполагает вступление с фракцией в особенные отношения, сказано в пояснительной записке. Депутаты сообщают, что при выходе из партии эти правовые отношения разрываются, а как следствие, исполнение дальнейших депутатских обязанностей стоит считать нарушением.

«В противном случае, выход или исключение из политической партии свидетельствуют о нарушении депутатом положений действующего законодательства, согласно которым депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран», – сказано в пояснительной записке.

Авторы добавили, что на настоящий момент в случае выхода депутата из партии создаются «устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение» относительно личности тех кандидатов, которым избиратели «оказали доверие, ориентируясь в первую очередь на программу партии».

4 октября власти начали обсуждать новую нарезку мажоритарных округов к выборам в Госдуму. Решение по нарезке округов Центризбирком должен принять в 2025 г., опираясь на данные о численности избирателей на 1 июля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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