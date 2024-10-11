В Госдуму внесен законопроект о досрочном лишении мандата при выходе из партии

Закон предлагается распространить на депутатов Думы, региональных парламентов и муниципалитетов. Авторы предлагают дополнить федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Вступление в партию, а затем и получение мандата предполагает вступление с фракцией в особенные отношения, сказано в пояснительной записке. Депутаты сообщают, что при выходе из партии эти правовые отношения разрываются, а как следствие, исполнение дальнейших депутатских обязанностей стоит считать нарушением.