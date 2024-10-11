WSJ: Трамп имеет преимущество по ключевым вопросам в колеблющихся штатах

Харрис с небольшым отрывом лидирует в Аризоне, Мичигане, Висконсине и Джорджии, тогда как Трамп – в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. При этом ни один из кандидатов не превышает 2% в лидерстве ни в одном из штатов. Опрос показывает, что ни Трамп, ни Харрис не добились преимущества в приобретении сторонников из другой партии. Трамп сохраняет лояльность 93% республиканцев в семи штатах, в то время как Харрис сохраняет 93% демократов. Независимые избиратели разделились поровну: 40% за Харрис и 39% за Трампа.