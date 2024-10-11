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WSJ: Трамп имеет преимущество по ключевым вопросам в колеблющихся штатах

Ведомости

Избиратели в семи штатах США считают, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп лучше подготовлен, чем демократ Камала Харрис, для решения вопросов экономики и безопасности границ. Но примерно равное число избирателей по-разному ответили на вопрос, какой кандидат должен возглавить нацию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.

Харрис с небольшым отрывом лидирует в Аризоне, Мичигане, Висконсине и Джорджии, тогда как Трамп – в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. При этом ни один из кандидатов не превышает 2% в лидерстве ни в одном из штатов. Опрос показывает, что ни Трамп, ни Харрис не добились преимущества в приобретении сторонников из другой партии. Трамп сохраняет лояльность 93% республиканцев в семи штатах, в то время как Харрис сохраняет 93% демократов. Независимые избиратели разделились поровну: 40% за Харрис и 39% за Трампа.

Из опроса также следует, что Харрис, несмотря на пост вице-президента действующей администрации США, доверяют больше в экономических вопросах жилья и здравоохранения, нежели Трампу. «За Харрис пойдут рабочие», - резюмирует издание. При этом Трампа считают хоть и опытнее в вопросе управления страной, но признают как слишком радикального лидера 48% респондентов. Харрис назвали чересчур радикальной 34% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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