WSJ: Трамп имеет преимущество по ключевым вопросам в колеблющихся штатах
Избиратели в семи штатах США считают, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп лучше подготовлен, чем демократ Камала Харрис, для решения вопросов экономики и безопасности границ. Но примерно равное число избирателей по-разному ответили на вопрос, какой кандидат должен возглавить нацию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.
Харрис с небольшым отрывом лидирует в Аризоне, Мичигане, Висконсине и Джорджии, тогда как Трамп – в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. При этом ни один из кандидатов не превышает 2% в лидерстве ни в одном из штатов. Опрос показывает, что ни Трамп, ни Харрис не добились преимущества в приобретении сторонников из другой партии. Трамп сохраняет лояльность 93% республиканцев в семи штатах, в то время как Харрис сохраняет 93% демократов. Независимые избиратели разделились поровну: 40% за Харрис и 39% за Трампа.
Из опроса также следует, что Харрис, несмотря на пост вице-президента действующей администрации США, доверяют больше в экономических вопросах жилья и здравоохранения, нежели Трампу. «За Харрис пойдут рабочие», - резюмирует издание. При этом Трампа считают хоть и опытнее в вопросе управления страной, но признают как слишком радикального лидера 48% респондентов. Харрис назвали чересчур радикальной 34% респондентов.