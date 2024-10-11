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Антонов: нет даже намеков на возможную остановку потока оружия на Украину

Ведомости

Со стороны западных стран нет намеков, что они могут прекратить поставки оружия на Украину. Об этом заявил экс-посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek незадолго до отъезда из США.

«Нет никаких сигналов клиентам (Киеву. – “Ведомости”) о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров. Также нет никаких намеков на прекращение бессмысленного потока оружия за счет местных налогоплательщиков», – отметил он.

По мнению Антонова, «проект «Украина» затягивает США «в пропасть, из которой становится все труднее выбраться». В частности, администрация США игнорирует успешные действия Вооруженных сил РФ в Донбассе и провал вторжения ВСУ в Курскую область, повторяя лишь слова о поддержке Украины «столько, сколько это потребуется».

Кроме того, западные страны не обращают внимания и на предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что разрешение Киеву на удары вглубь России будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт, добавил бывший посол.

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва неоднократно критиковала санкции и поставки западного оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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