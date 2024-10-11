Антонов: нет даже намеков на возможную остановку потока оружия на Украину
Со стороны западных стран нет намеков, что они могут прекратить поставки оружия на Украину. Об этом заявил экс-посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek незадолго до отъезда из США.
«Нет никаких сигналов клиентам (Киеву. – “Ведомости”) о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров. Также нет никаких намеков на прекращение бессмысленного потока оружия за счет местных налогоплательщиков», – отметил он.
По мнению Антонова, «проект «Украина» затягивает США «в пропасть, из которой становится все труднее выбраться». В частности, администрация США игнорирует успешные действия Вооруженных сил РФ в Донбассе и провал вторжения ВСУ в Курскую область, повторяя лишь слова о поддержке Украины «столько, сколько это потребуется».
Кроме того, западные страны не обращают внимания и на предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что разрешение Киеву на удары вглубь России будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт, добавил бывший посол.
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва неоднократно критиковала санкции и поставки западного оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.