СМИ: глава спецслужбы «Хезболлы» находится в критическом состоянии
Командир спецслужб «Хезболлы» Вафик Сафа, пострадавший при авиаударе Израиля по центру Бейрута, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, Сафа «получил серьезные ранения, и его состояние критическое».
Вечером 10 октября Израиль нанес два авиаудара по Бейруту. Израильские СМИ заявили, что целью удара по ливанской столице стала «исключительная фигура» в Бейруте. Sky News Arabia со ссылкой на израильский источник сообщил, что целью был именно Сафа. По данным израильской стороны, Сафа является координатором и офицером связи «Хезболлы».
10 октября ЦАХАЛ сообщила, что ливанская группировка «Хезболла» выпустила в сторону Израиля более 100 ракет. В тот же день израильская армия заявила о примерно 50 снарядах, запущенных по Израилю с территории Ливана. Сирены звучали в районах Верхней и Западной Галилеи.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. Армия Израиля стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.