СМИ: глава спецслужбы «Хезболлы» находится в критическом состоянии

Вечером 10 октября Израиль нанес два авиаудара по Бейруту. Израильские СМИ заявили, что целью удара по ливанской столице стала «исключительная фигура» в Бейруте. Sky News Arabia со ссылкой на израильский источник сообщил, что целью был именно Сафа. По данным израильской стороны, Сафа является координатором и офицером связи «Хезболлы».