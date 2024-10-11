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Джонсон: Байден не вправе навязывать Израилю военную стратегию

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден не в том положении, чтобы навязывать Израилю военную стратегию, заявил в интервью изданию Punchbowl News спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.

«Джонсон отказался говорить, должен ли Израиль нанести удар по иранским ядерным объектам, но сказал, что президент Байден «не в том положении, чтобы диктовать [премьер-министру Израиля Беньямину] Нетаньяху военную стратегию», – говорится в материале.

Спикер отметил, что «очень поддерживает» премьер-министра Израиля Нетаньяху.

В начале октября израильская Kan со ссылкой на источники сообщила, что Израиль получил предложение от администрации Байдена не наносить удары по некоторым иранским объектам в ответ на атаку, совершенную Ираном 1 октября. В обмен на это Израилю были предложены дополнительная военная помощь и дипломатическая поддержка.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сурков говорил «Ведомостям», что одной из главных причин, по которой США убеждают Израиль отказаться от ударов по стратегически важным объектам Ирана, является риск неконтролируемой, лавинообразной эскалации.

6 октября вице-президент, кандидат в президенты США Камала Харрис в интервью телеканалу CBS News заявила, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Израиль и лидеров арабских стран для заключения перемирия в секторе Газа. При этом ситуация с перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла», а в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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