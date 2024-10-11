Джонсон: Байден не вправе навязывать Израилю военную стратегию
Действующий президент США Джо Байден не в том положении, чтобы навязывать Израилю военную стратегию, заявил в интервью изданию Punchbowl News спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.
«Джонсон отказался говорить, должен ли Израиль нанести удар по иранским ядерным объектам, но сказал, что президент Байден «не в том положении, чтобы диктовать [премьер-министру Израиля Беньямину] Нетаньяху военную стратегию», – говорится в материале.
Спикер отметил, что «очень поддерживает» премьер-министра Израиля Нетаньяху.
В начале октября израильская Kan со ссылкой на источники сообщила, что Израиль получил предложение от администрации Байдена не наносить удары по некоторым иранским объектам в ответ на атаку, совершенную Ираном 1 октября. В обмен на это Израилю были предложены дополнительная военная помощь и дипломатическая поддержка.
Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Николай Сурков говорил «Ведомостям», что одной из главных причин, по которой США убеждают Израиль отказаться от ударов по стратегически важным объектам Ирана, является риск неконтролируемой, лавинообразной эскалации.
6 октября вице-президент, кандидат в президенты США Камала Харрис в интервью телеканалу CBS News заявила, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Израиль и лидеров арабских стран для заключения перемирия в секторе Газа. При этом ситуация с перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла», а в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.