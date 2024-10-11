Джонсон: Байден не вправе навязывать Израилю военную стратегию

6 октября вице-президент, кандидат в президенты США Камала Харрис в интервью телеканалу CBS News заявила, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Израиль и лидеров арабских стран для заключения перемирия в секторе Газа. При этом ситуация с перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла», а в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.