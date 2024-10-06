Харрис: США оказывают давление на Израиль по перемирию в Газе
Вашингтон продолжит оказывать давление на Израиль и лидеров арабских стран для заключения перемирия в секторе Газа, следует из опубликованного фрагмента интервью вице-президента, кандидата в президенты США Камалы Харрис телеканалу CBS News.
«Дипломатическая работа с руководством Израиля является постоянным стремлением к ясному изложению наших принципов, которые включают необходимость гуманитарной помощи, <...> необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и установит прекращение огня. И мы не собираемся останавливаться в плане оказания этого давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров», – сказала она.
План мирной сделки последние месяцы активно продвигается администрацией президента США Джо Байдена. В середине августа СМИ писали, что палестинская группировка «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре 2023 г.
The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что власти Израиля и руководство «Хамаса» не могут достичь соглашения о перемирии в Газе из-за неспособности договориться об обмене заключенными и выводе войск с юга анклава из районов вдоль Филадельфийского коридора.
Ситуация с перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.
1 октября в Тель-Авиве произошел теракт, совершенный двумя вооруженными мужчинами. Жертвами атаки стали семь человек, пострадали 16 человек. Ответственность за теракт взяло на себя военное крыло палестинского «Хамаса» – «Аль-Кассам».