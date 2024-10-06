Харрис: США оказывают давление на Израиль по перемирию в Газе

«Дипломатическая работа с руководством Израиля является постоянным стремлением к ясному изложению наших принципов, которые включают необходимость гуманитарной помощи, <...> необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и установит прекращение огня. И мы не собираемся останавливаться в плане оказания этого давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров», – сказала она.