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Харрис: США оказывают давление на Израиль по перемирию в Газе

Ведомости

Вашингтон продолжит оказывать давление на Израиль и лидеров арабских стран для заключения перемирия в секторе Газа, следует из опубликованного фрагмента интервью вице-президента, кандидата в президенты США Камалы Харрис телеканалу CBS News.

«Дипломатическая работа с руководством Израиля является постоянным стремлением к ясному изложению наших принципов, которые включают необходимость гуманитарной помощи, <...> необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и установит прекращение огня. И мы не собираемся останавливаться в плане оказания этого давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров», – сказала она.

План мирной сделки последние месяцы активно продвигается администрацией президента США Джо Байдена. В середине августа СМИ писали, что палестинская группировка «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре 2023 г.

The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что власти Израиля и руководство «Хамаса» не могут достичь соглашения о перемирии в Газе из-за неспособности договориться об обмене заключенными и выводе войск с юга анклава из районов вдоль Филадельфийского коридора.

Ситуация с перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.

1 октября в Тель-Авиве произошел теракт, совершенный двумя вооруженными мужчинами. Жертвами атаки стали семь человек, пострадали 16 человек. Ответственность за теракт взяло на себя военное крыло палестинского «Хамаса» – «Аль-Кассам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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