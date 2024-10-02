Военное крыло «Хамаса» взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

1 октября в Тель-Авиве произошел теракт, совершенный двумя вооруженными мужчинами. Позднее сообщалось, что один из них ликвидирован на месте, другой – тяжело ранен. При них обнаружили винтовку М16, патроны и нож. Оба нападавших – палестинцы из города Хеврон.