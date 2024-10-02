Военное крыло «Хамаса» взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве
Военное крыло палестинского движения «Хамас» «Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за теракт, который произошел в израильском Тель-Авиве 1 октября. Об этом говорится в заявлении организации в Telegram.
«Аль-Кассам» назвало теракт операцией «Яффо», которая привела к гибели семи «сионистов» и ранению еще 16.
1 октября в Тель-Авиве произошел теракт, совершенный двумя вооруженными мужчинами. Позднее сообщалось, что один из них ликвидирован на месте, другой – тяжело ранен. При них обнаружили винтовку М16, патроны и нож. Оба нападавших – палестинцы из города Хеврон.
1 октября также произошел ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана. Причиной ракетного удара стали убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.