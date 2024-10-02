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В Тель-Авиве в результате теракта 1 октября погибли семь человек

Ведомости

В теракте со стрельбой в Тель-Авиве 1 октября погибли семь человек, еще 16 ранены. Об этом сообщает полиция Израиля в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером на Иерусалимском проспекте в Яффо произошло комбинированное нападение со стрельбой и применением ножевого оружия. <...> Два террориста начали серию убийств, когда вошли в трамвай, который остановился на станции. Они выстрелили в пассажиров», – говорится в сообщении.

После террористы продолжили нападать на людей на улице. В результате совместного расследования службы безопасности Израиля (ШАБАК) и центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа выяснилось, что нападавшим было 19 и 25 лет. Первый, Мухаммед Маск, был убит на месте происшествия. Второй, Ахмед Химуни, тяжело ранен. При них обнаружили винтовку М16, патроны и нож. Оба нападавших – палестинцы из города Хеврон.

Полиция Израиля также арестовала нескольких человек, которые подозреваются в пособничестве террористам и незаконном приобретении оружия. Их привлекли к уголовному расследованию.

Вечером 1 октября также была совершена атака на Израиль со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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