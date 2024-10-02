В Тель-Авиве в результате теракта 1 октября погибли семь человек

После террористы продолжили нападать на людей на улице. В результате совместного расследования службы безопасности Израиля (ШАБАК) и центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа выяснилось, что нападавшим было 19 и 25 лет. Первый, Мухаммед Маск, был убит на месте происшествия. Второй, Ахмед Химуни, тяжело ранен. При них обнаружили винтовку М16, патроны и нож. Оба нападавших – палестинцы из города Хеврон.