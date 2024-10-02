В Тель-Авиве в результате теракта 1 октября погибли семь человек
В теракте со стрельбой в Тель-Авиве 1 октября погибли семь человек, еще 16 ранены. Об этом сообщает полиция Израиля в своем Telegram-канале.
«Вчера вечером на Иерусалимском проспекте в Яффо произошло комбинированное нападение со стрельбой и применением ножевого оружия. <...> Два террориста начали серию убийств, когда вошли в трамвай, который остановился на станции. Они выстрелили в пассажиров», – говорится в сообщении.
После террористы продолжили нападать на людей на улице. В результате совместного расследования службы безопасности Израиля (ШАБАК) и центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа выяснилось, что нападавшим было 19 и 25 лет. Первый, Мухаммед Маск, был убит на месте происшествия. Второй, Ахмед Химуни, тяжело ранен. При них обнаружили винтовку М16, патроны и нож. Оба нападавших – палестинцы из города Хеврон.
Полиция Израиля также арестовала нескольких человек, которые подозреваются в пособничестве террористам и незаконном приобретении оружия. Их привлекли к уголовному расследованию.
Вечером 1 октября также была совершена атака на Израиль со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.