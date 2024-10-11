Спикер Джонсон заявил об отсутствии желания помогать Украине
Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что у него нет желания продолжать военную поддержку Украины. Об этом он объявил в интервью изданию Punchbowl News.
«У меня нет желания продолжать финансирование Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если победит [кандидат в президенты от республиканцев Дональд] Трамп, я верю, что он действительно может положить конец этому конфликту», – сказал он.
Джонсон считает, что Трамп «позвонит [президенту России Владимиру] Путину и скажет ему, что этого достаточно». Спикер американского парламента предположил, что «все в мире устали от этого [конфликта] и они хотят, чтобы он был разрешен».
«Если [кандидат от демократов] Камала Харрис станет президентом, я не думаю, что это закончится», – считает он.
Экс-президент США, кандидат от республиканцев Трамп неоднократно говорил, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле говорили, что не могут комментировать эти высказывания, поскольку не знают, о чем идет речь. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что у Трампа есть «волшебная палочка» для урегулирования ситуации.
Последний крупный транш в размере $8 млрд был выделен Украине в конце сентября. Агентство Reuters отмечало, что за последние два с половиной года США направили Украине помощи на общую сумму $175 млрд.
Украину, помимо США, продолжают поддерживать и европейские страны. 11 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что в бюджете Нидерландов выделено на военную помощь Украине порядка 10,4 млрд евро, из которых почти 4 млрд евро уже потрачены.