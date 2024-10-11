Спикер Джонсон заявил об отсутствии желания помогать Украине

Экс-президент США, кандидат от республиканцев Трамп неоднократно говорил, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле говорили, что не могут комментировать эти высказывания, поскольку не знают, о чем идет речь. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что у Трампа есть «волшебная палочка» для урегулирования ситуации.