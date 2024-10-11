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Спикер Джонсон заявил об отсутствии желания помогать Украине

Ведомости

Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что у него нет желания продолжать военную поддержку Украины. Об этом он объявил в интервью изданию Punchbowl News.

«У меня нет желания продолжать финансирование Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если победит [кандидат в президенты от республиканцев Дональд] Трамп, я верю, что он действительно может положить конец этому конфликту», – сказал он.

Джонсон считает, что Трамп «позвонит [президенту России Владимиру] Путину и скажет ему, что этого достаточно». Спикер американского парламента предположил, что «все в мире устали от этого [конфликта] и они хотят, чтобы он был разрешен».

«Если [кандидат от демократов] Камала Харрис станет президентом, я не думаю, что это закончится», – считает он.

Экс-президент США, кандидат от республиканцев Трамп неоднократно говорил, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле говорили, что не могут комментировать эти высказывания, поскольку не знают, о чем идет речь. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что у Трампа есть «волшебная палочка» для урегулирования ситуации.

Последний крупный транш в размере $8 млрд был выделен Украине в конце сентября. Агентство Reuters отмечало, что за последние два с половиной года США направили Украине помощи на общую сумму $175 млрд.

Украину, помимо США, продолжают поддерживать и европейские страны. 11 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что в бюджете Нидерландов выделено на военную помощь Украине порядка 10,4 млрд евро, из которых почти 4 млрд евро уже потрачены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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