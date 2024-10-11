Нидерланды выделили на военную помощь Украине 10,4 млрд евро

1 марта президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами. Документ предусматривал 2 млрд евро военной помощи от Нидерландов в 2024 г., а также последующую оборонную помощь в течение следующих 10 лет.