Нидерланды выделили на военную помощь Украине 10,4 млрд евро
В бюджете Нидерландов выделено на военную помощь Украине порядка 10,4 млрд евро, из которых почти 4 млрд евро уже потрачены. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X.
«На военную помощь выделено в общей сложности 10,4 млрд евро. Из них почти 4 млрд евро уже выделено, осталось еще 6 млрд евро», – уточнил Брекелманс.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами. Документ предусматривал 2 млрд евро военной помощи от Нидерландов в 2024 г., а также последующую оборонную помощь в течение следующих 10 лет.
В сентябре премьер-министр Нидерландов Дик Схооф сообщил, что страна выделит Украине более 200 млн евро на энергоинфраструктуру. 6 октября Брекелманс впервые официально подтвердил, что Нидерланды поставили Украине истребители F-16.