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Нидерланды выделят Украине на энергоинфраструктуру более 200 млн евро

Ведомости

Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на энергоинфраструктуру, сообщает премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на своей странице X (бывший Twitter).

«В основном пакет помощи ориентирован на обеспечение защиты и восстановление энергоинфраструктуры, но также включает дополнительные средства для гуманитарных нужд», – сообщил Схооф.

О намерении продолжать поддержку Украины Схооф заявлял еще 3 июля 2024 г. 1 марта 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (с 1 октября займет должность генсека НАТО) подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами. Документ также предусматривал 2 млрд евро военной помощи от Нидерландов в 2024 г., а также последующую оборонную помощь в течение следующих 10 лет.

31 августа министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking. В августе Украина получила F-16 от партнеров. В посольстве РФ в Нидерландах отмечали, что поставленные Киеву истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в рамках спецоперации. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию Москвы «разочаровывающим ответом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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