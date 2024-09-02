Нидерланды выделят Украине на энергоинфраструктуру более 200 млн евро

О намерении продолжать поддержку Украины Схооф заявлял еще 3 июля 2024 г. 1 марта 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (с 1 октября займет должность генсека НАТО) подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами. Документ также предусматривал 2 млрд евро военной помощи от Нидерландов в 2024 г., а также последующую оборонную помощь в течение следующих 10 лет.