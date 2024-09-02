Нидерланды выделят Украине на энергоинфраструктуру более 200 млн евро
Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на энергоинфраструктуру, сообщает премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на своей странице X (бывший Twitter).
«В основном пакет помощи ориентирован на обеспечение защиты и восстановление энергоинфраструктуры, но также включает дополнительные средства для гуманитарных нужд», – сообщил Схооф.
О намерении продолжать поддержку Украины Схооф заявлял еще 3 июля 2024 г. 1 марта 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (с 1 октября займет должность генсека НАТО) подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами. Документ также предусматривал 2 млрд евро военной помощи от Нидерландов в 2024 г., а также последующую оборонную помощь в течение следующих 10 лет.
31 августа министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking. В августе Украина получила F-16 от партнеров. В посольстве РФ в Нидерландах отмечали, что поставленные Киеву истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в рамках спецоперации. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию Москвы «разочаровывающим ответом».