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Министр обороны Нидерландов сообщил о поставке Киеву 28 вездеходов Viking

Ведомости

Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking, сообщил в X министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

Украина, по словам министра, «отчаянно нуждается» в поддержке Нидерландов в борьбе с РФ.

«Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил к этому украинских солдат», – написал он.

В июле стало известно, что Нидерланды разрешили экспорт истребителей на Украину. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявляла, что Киев может использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.

В августе Украина получила F-16 от партнеров, это подтвердил президент страны Владимир Зеленский. В посольстве РФ в Нидерландах отмечали, что поставленные Киеву истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в рамках спецоперации. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию Москвы «разочаровывающим ответом».

Нидерланды продолжат оказывать финансовую, военную и политическую помощь Украине, заявил в июле премьер-министр страны Дик Схоф.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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