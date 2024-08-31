Министр обороны Нидерландов сообщил о поставке Киеву 28 вездеходов Viking
Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов Viking, сообщил в X министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
Украина, по словам министра, «отчаянно нуждается» в поддержке Нидерландов в борьбе с РФ.
«Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил к этому украинских солдат», – написал он.
В июле стало известно, что Нидерланды разрешили экспорт истребителей на Украину. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявляла, что Киев может использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.
В августе Украина получила F-16 от партнеров, это подтвердил президент страны Владимир Зеленский. В посольстве РФ в Нидерландах отмечали, что поставленные Киеву истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в рамках спецоперации. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию Москвы «разочаровывающим ответом».
Нидерланды продолжат оказывать финансовую, военную и политическую помощь Украине, заявил в июле премьер-министр страны Дик Схоф.