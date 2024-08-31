Министр обороны Нидерландов сообщил о поставке Киеву 28 вездеходов Viking

В августе Украина получила F-16 от партнеров, это подтвердил президент страны Владимир Зеленский. В посольстве РФ в Нидерландах отмечали, что поставленные Киеву истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в рамках спецоперации. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал реакцию Москвы «разочаровывающим ответом».