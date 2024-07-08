МИД Нидерландов разочарован реакцией РФ на решение о поставках F-16 на Украину
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал разочаровывающим ответом негативную реакцию российского посольства в Гааге на решение страны о поставках истребителей F-16 и систем ПВО Patriot на Украину. Об этом сообщает телеканал NOS.
В посольстве РФ в Нидерландах отметили, что поставленные Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в рамках спецоперации.
«Это показывает, что Россия не желает искать решение конфликта, она продолжает угрожать, и мы отвергаем это», – заявил Велдкамп.
Глава МИДа посетил Украину вместе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом 7 июля. По его словам, Киев остро нуждается в увеличении поддержки, особенно в области противовоздушной обороны. Нидерланды вносят свой вклад поставками F-16 и Patriot, добавил он.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.