Глава МИД Нидерландов после визита в Киев напомнил о поставках F-16 и Patriot

2 июля бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся на Украину. В июне The Guardian также писала, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов.