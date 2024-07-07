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Глава МИД Нидерландов после визита в Киев напомнил о поставках F-16 и Patriot

Ведомости

Нидерланды поддержат Украину поставками ее вооруженным силам самолетов F-16 и систем ПВО Patriot, заявил после визита в Киев новый министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп.

Глава МИДа посетил Украину вместе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом. 

«Мой первый рабочий визит в качестве министра иностранных дел Нидерландов с важнейшей целью: подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку Украины», – написал Велдкамп.

По его словам, Киев остро нуждается в увеличении поддержки, особенно в области противовоздушной обороны. Нидерланды «вносят свой вклад» поставками F-16 и Patriot, добавил он.

2 июля бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся на Украину. В июне The Guardian также писала, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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