Глава МИД Нидерландов после визита в Киев напомнил о поставках F-16 и Patriot
Нидерланды поддержат Украину поставками ее вооруженным силам самолетов F-16 и систем ПВО Patriot, заявил после визита в Киев новый министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп.
Глава МИДа посетил Украину вместе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом.
«Мой первый рабочий визит в качестве министра иностранных дел Нидерландов с важнейшей целью: подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку Украины», – написал Велдкамп.
По его словам, Киев остро нуждается в увеличении поддержки, особенно в области противовоздушной обороны. Нидерланды «вносят свой вклад» поставками F-16 и Patriot, добавил он.
2 июля бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся на Украину. В июне The Guardian также писала, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.