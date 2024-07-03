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Нидерланды намерены продолжать поддерживать Украину

Ведомости

Нидерланды продолжат оказывать финансовую, военную и политическую помощь Украине. Об этом заявил нидерландский премьер-министр Дик Схоф на выступлении в парламенте королевства, передает газета The Peninsula Qatar.

«Украина может продолжать рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку Нидерландов», – подчеркнул Скоф.

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщил, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся на Украину.

В июне The Guardian писало, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов. По словам командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманна, для эффективного обслуживания истребителей в подготовке также нуждаются специалисты по техническому обслуживанию. Тогда же планируемые поставки подтвердила и Оллонгрен. По ее словам, Украина сможет использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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