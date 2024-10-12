Песков оценил оскорбления Харрис в адрес лидеров России, Китая и КНДР

«Высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству. В этом суть происходящего», – сказал Песков.