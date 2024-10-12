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Песков оценил оскорбления Харрис в адрес лидеров России, Китая и КНДР

Ведомости

США пытаются навязать миру модель международных отношений, которая все меньше нравится мировому большинству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Зарубин спросил, как Москве выстраивать отношения с США, когда один из ключевых кандидатов на пост главы государства называет лидеров стран мира «диктаторами» и «убийцами».

«Высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству. В этом суть происходящего», – сказал Песков.

Харрис на вечернем шоу CBS News назвала президента России, премьер-министра Венгрии, лидеров Китая и КНДР диктаторами, авторитаристами и убийцами, сообщал венгерский Magyar Nemzet 10 октября. Политик добавила, что ее соперник-республиканец Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с этими политиками.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал слова Харрис в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана неуважением ко всему венгерскому народу. Он подчеркнул, что Орбан занимает свой пост 14 лет по воле граждан. Харрис в интервью радиостанции SiriusXM 9 октября также раскритиковала Трампа и назвала президента РФ Владимира Путина «диктатором-убийцей».

В сентябре Кремль выражал надежду, что оба кандидата в президенты США – Харрис и Трамп – оставят в покое имя российского лидера. Песков пояснил, что фамилия «Путин» используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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