Песков оценил оскорбления Харрис в адрес лидеров России, Китая и КНДР
США пытаются навязать миру модель международных отношений, которая все меньше нравится мировому большинству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину высказывания кандидата в президенты США Камалы Харрис.
Зарубин спросил, как Москве выстраивать отношения с США, когда один из ключевых кандидатов на пост главы государства называет лидеров стран мира «диктаторами» и «убийцами».
«Высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству. В этом суть происходящего», – сказал Песков.
Харрис на вечернем шоу CBS News назвала президента России, премьер-министра Венгрии, лидеров Китая и КНДР диктаторами, авторитаристами и убийцами, сообщал венгерский Magyar Nemzet 10 октября. Политик добавила, что ее соперник-республиканец Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения с этими политиками.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал слова Харрис в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана неуважением ко всему венгерскому народу. Он подчеркнул, что Орбан занимает свой пост 14 лет по воле граждан. Харрис в интервью радиостанции SiriusXM 9 октября также раскритиковала Трампа и назвала президента РФ Владимира Путина «диктатором-убийцей».
В сентябре Кремль выражал надежду, что оба кандидата в президенты США – Харрис и Трамп – оставят в покое имя российского лидера. Песков пояснил, что фамилия «Путин» используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США.