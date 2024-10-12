Камала Харрис опубликовала справку о своем здоровье
Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опубликовала заключение ее лечащего врача Джошуа Симмонса о состоянии своего здоровья. Справка опубликована на сайте Белого дома.
Согласно медицинскому заключению, Харрис придерживается здоровой диеты и ведет активный образ жизни, включая ежедневные силовые тренировки. Вице-президент не курит и употребляет алкоголь в умеренных количествах. У кандидата в президенты легкая миопия (близорукость). При этом Харрис может комфортно читать без контактных линз или очков.
Симмонс уточнил, что кандидат в президенты на протяжении последних трех лет проходила курс аллергенспецифической иммунотерапии, который помог облегчить ее симптомы сезонной аллергии. Харрис больше не требуется принимать лекарства, за исключением эпизодических препаратов от ринита, отметил врач.
«В целом, вице-президент Харрис сохраняет прекрасное здоровье. Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента», – подчеркнул Симмонс.
12 октября газета The Hill сообщила о планах Харрис опубликовать медицинское заключение о своем состоянии здоровья. Собеседник издания уточнил, что решение опубликовать справку обусловлено желанием привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
7 октября The New York Times со ссылкой на компьютерный анализ речей Трампа сообщила, что публичные выступления экс-президента США стали более длинными и бессвязными и менее конкретными, что может указывать на признаки старения. Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. Он называет свой стиль речи «плетением» и говорит, что делает это намеренно.