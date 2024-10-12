Пашинян призвал учесть позицию России по проекту «Перекресток мира»

«Транзитные маршруты имеют очень важное экономическое и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У Российской Федерации могут возникнуть опасения. Для нее может быть приемлемо, чтобы все эти потоки проходили через эту территорию, если она и далее будет иметь некоторое влияние на управление этими потоками», – отметил Пашинян.