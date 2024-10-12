Пашинян призвал учесть позицию России по проекту «Перекресток мира»
Россия может иметь опасения из-за транспортных потоков в Закавказье, если не будет иметь влияние на управление ими. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на конференции, пишет агентство «Арменпресс».
«Транзитные маршруты имеют очень важное экономическое и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У Российской Федерации могут возникнуть опасения. Для нее может быть приемлемо, чтобы все эти потоки проходили через эту территорию, если она и далее будет иметь некоторое влияние на управление этими потоками», – отметил Пашинян.
Он уточнил, что на Западе не хотят, чтобы транспортные потоки преимущественно проходили через территорию Ирана. При этом Исламская Республика является одной из немногих стран, поддерживающей проект «Перекресток мира», направленный на разблокировку транспортных коммуникаций в Закавказье, уточнил армянский премьер.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в Армении.
В апреле МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.
30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.