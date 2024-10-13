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Forbes: Харрис публично поддерживают больше миллиардеров, чем Трампа

Ведомости

Более 100 миллиардеров публично поддержали одного из основных кандидатов на президентских выборах в США – Камалу Харрис или Дональда Трампа, при этом большинство бизнесменов хотят видеть Харрис в качестве следующего главы государства, выяснил Forbes.

76 миллиардеров, по данным издания, поддерживают вице-президента США Харрис, еще 49 человек склоняются к кандидатуре ее оппонента. 

«Миллиардеры, склоняющиеся к Харрис, могут показаться нелепыми, поскольку она часто критикует Трампа за поддержку политики, благоприятной для миллиардеров, – но есть практические причины, по которым сверхбогатые могут отдавать предпочтение Харрис», – говорится в статье. 

Forbes известны имена 28 миллиардеров, которые ранее пожертвовали $1 млн группам в поддержку Харрис. Среди них представители Google, Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), основатель инвестиционной компании Renaissance Technologies Джим Саймонс (умер в мае 2024 г.) режиссер Стивен Спилберг и другие. Среди богатейших людей, которые принимают сторону Трампа, 26 направили в его поддержку не менее $1 млн, еще 16 миллиардеров пожертвовали от $50 000 до $999 999.

5 октября гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск впервые выступил на митинге Трампа. Бизнесмен появился на сцене в черной кепке с надписью MAGA [лозунг Make America Great Again – «Сделать Америку снова великой»]. Бизнесмен ранее писал, что в случае победы кандидата от демократов власти захотят избавиться от соцсети X (владельцем которой является Маск) и помешать программе освоения Марса компанией SpaceX (также принадлежит Маску) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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