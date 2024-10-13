Forbes: Харрис публично поддерживают больше миллиардеров, чем Трампа
Более 100 миллиардеров публично поддержали одного из основных кандидатов на президентских выборах в США – Камалу Харрис или Дональда Трампа, при этом большинство бизнесменов хотят видеть Харрис в качестве следующего главы государства, выяснил Forbes.
76 миллиардеров, по данным издания, поддерживают вице-президента США Харрис, еще 49 человек склоняются к кандидатуре ее оппонента.
«Миллиардеры, склоняющиеся к Харрис, могут показаться нелепыми, поскольку она часто критикует Трампа за поддержку политики, благоприятной для миллиардеров, – но есть практические причины, по которым сверхбогатые могут отдавать предпочтение Харрис», – говорится в статье.
Forbes известны имена 28 миллиардеров, которые ранее пожертвовали $1 млн группам в поддержку Харрис. Среди них представители Google, Facebook
5 октября гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск впервые выступил на митинге Трампа. Бизнесмен появился на сцене в черной кепке с надписью MAGA [лозунг Make America Great Again – «Сделать Америку снова великой»]. Бизнесмен ранее писал, что в случае победы кандидата от демократов власти захотят избавиться от соцсети X (владельцем которой является Маск) и помешать программе освоения Марса компанией SpaceX (также принадлежит Маску) и др.