Forbes: Харрис публично поддерживают больше миллиардеров, чем Трампа

Forbes известны имена 28 миллиардеров, которые ранее пожертвовали $1 млн группам в поддержку Харрис. Среди них представители Google, Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , основатель инвестиционной компании Renaissance Technologies Джим Саймонс (умер в мае 2024 г.) режиссер Стивен Спилберг и другие. Среди богатейших людей, которые принимают сторону Трампа, 26 направили в его поддержку не менее $1 млн, еще 16 миллиардеров пожертвовали от $50 000 до $999 999.