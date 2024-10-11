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NYT: Маск использует бизнес-стратегии для поддержки кампании Трампа

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск использует бизнес-стратегии для поддержки предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Маск пытается применить «стратегии и уроки предпринимательства из своего бизнеса к напряженной политической миссии», говорится в материале. Бизнесмен, в частности, применяет стратегию по аналогии с той, которую он использовал и во время других кризисных ситуаций. В том числе в своих компаниях SpaceX, Tesla и X (бывший Twitter).

NYT со ссылкой на неназванные источники отмечает, что Маск называл Трампа «хладнокровным неудачником», и заявлял, что он должен «уплыть в закат». Маск изначально поддерживал губернатора Флориды Рона Десантиса на пост президента, но он вышел из президентской гонки в январе этого года, поддержав Трампа.

Маск поддерживает на предстоящих в ноябре выборах республиканца Трампа. Бизнесмен неоднократно заявлял, что кандидат от демократов Камала Харрис является угрозой для демократии. В частности, он писал, что в случае победы кандидата от демократов власти захотят избавиться от соцсети X (владельцем которой является Маск) и помешать программе освоения Марса компанией SpaceX (также принадлежит Маску) и др.

5 октября гендиректор SpaceX и Tesla впервые выступил на митинге Трампа. Бизнесмен появился на сцене в черной кепке с надписью MAGA [лозунг Make America Great Again – «Сделать Америку снова великой»]. Он призвал людей зарегистрироваться для голосования на президентских выборах и заявил, что они будут последними, если Трамп не одержит на них победу.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий вице-президент Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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