NYT: Маск использует бизнес-стратегии для поддержки кампании Трампа

Маск пытается применить «стратегии и уроки предпринимательства из своего бизнеса к напряженной политической миссии», говорится в материале. Бизнесмен, в частности, применяет стратегию по аналогии с той, которую он использовал и во время других кризисных ситуаций. В том числе в своих компаниях SpaceX, Tesla и X (бывший Twitter).