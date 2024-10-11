NYT: Маск использует бизнес-стратегии для поддержки кампании Трампа
Американский предприниматель Илон Маск использует бизнес-стратегии для поддержки предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Маск пытается применить «стратегии и уроки предпринимательства из своего бизнеса к напряженной политической миссии», говорится в материале. Бизнесмен, в частности, применяет стратегию по аналогии с той, которую он использовал и во время других кризисных ситуаций. В том числе в своих компаниях SpaceX, Tesla и X (бывший Twitter).
NYT со ссылкой на неназванные источники отмечает, что Маск называл Трампа «хладнокровным неудачником», и заявлял, что он должен «уплыть в закат». Маск изначально поддерживал губернатора Флориды Рона Десантиса на пост президента, но он вышел из президентской гонки в январе этого года, поддержав Трампа.
Маск поддерживает на предстоящих в ноябре выборах республиканца Трампа. Бизнесмен неоднократно заявлял, что кандидат от демократов Камала Харрис является угрозой для демократии. В частности, он писал, что в случае победы кандидата от демократов власти захотят избавиться от соцсети X (владельцем которой является Маск) и помешать программе освоения Марса компанией SpaceX (также принадлежит Маску) и др.
5 октября гендиректор SpaceX и Tesla впервые выступил на митинге Трампа. Бизнесмен появился на сцене в черной кепке с надписью MAGA [лозунг Make America Great Again – «Сделать Америку снова великой»]. Он призвал людей зарегистрироваться для голосования на президентских выборах и заявил, что они будут последними, если Трамп не одержит на них победу.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий вице-президент Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.