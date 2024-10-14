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Израиль ударил по больнице в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. В ней якобы находились боевики «Хамаса», говорится в Telegram-канале израильских военных.

Утверждается, что здание бывшей больнице служило командно-диспетчерским центром группировки и использовалось для планирования и осуществления терактов против ЦАХАЛ и Израиля.

Al Jazeera пишет, что на территории больницы находился палаточный лагерь беженцев. В результате погибли не менее четырех человек. Пострадали как минимум 70, многие из них находятся в критическом состоянии. После атаки израильских военных на больницу произошел взрыв и начался пожар. Огонь охватил палатки беженцев, около 20-30 из них были полностью уничтожены.

Группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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