Израиль ударил по больнице в секторе Газа

Al Jazeera пишет, что на территории больницы находился палаточный лагерь беженцев. В результате погибли не менее четырех человек. Пострадали как минимум 70, многие из них находятся в критическом состоянии. После атаки израильских военных на больницу произошел взрыв и начался пожар. Огонь охватил палатки беженцев, около 20-30 из них были полностью уничтожены.