Израиль ударил по больнице в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. В ней якобы находились боевики «Хамаса», говорится в Telegram-канале израильских военных.
Утверждается, что здание бывшей больнице служило командно-диспетчерским центром группировки и использовалось для планирования и осуществления терактов против ЦАХАЛ и Израиля.
Al Jazeera пишет, что на территории больницы находился палаточный лагерь беженцев. В результате погибли не менее четырех человек. Пострадали как минимум 70, многие из них находятся в критическом состоянии. После атаки израильских военных на больницу произошел взрыв и начался пожар. Огонь охватил палатки беженцев, около 20-30 из них были полностью уничтожены.
Группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля 7 октября 2023 г. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.