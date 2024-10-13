Число раненых при атаке «Хезболлы» по Израилю увеличилось до 67
В результате атаки ливанской группировки «Хезболла» по израильскому городу Беньямина на юге Хайфы пострадали 67 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на медицинские службы.
Число тех, что после атаки дронами оказался в критическом состоянии, по-прежнему находится на уровне четырех, пятеро получили тяжелые ранения, еще 14 – средние.
Издание отмечает, что на севере Израиля слышны звуки сирен, предупреждающие об опасности ракетной атаки.
В «Хезболле» официально подтвердили, что осуществили атаку при помощи БПЛА по месту сбора военных армии обороны Израиля, передает PessTV.
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.