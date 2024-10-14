Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитомБелоусова поприветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом, сообщили в Минобороны. В Пекине он проведет переговоры с военным и военно-политическим руководством республики.
Церемония встречи состоялась у здания Центрального военного совета КНР, в ней приняла участие рота почетного караула и оркестра. Белоусова поприветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь. Приветствие завершилось проходом роты почетного караула торжественным маршем.
До этого Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. Он был возведен в 1952-1958 гг. в память о погибших в революционной борьбе. Памятник является национальным монументом Китайской Народной Республики.
В сентябре Россия и Китай провели стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024». Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Совместные учения стали самыми масштабными за последние 30 лет.