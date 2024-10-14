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«Врачи без границ» приостановили работу в ряде районов Ливана из-за обстрелов

Ведомости

Международная организация «Врачи без границ» (Medecins sans frontieres, MSF) приостановила работу в сильно пострадавших районах Ливана в связи с обстрелами со стороны Израиля. Об этом MSF сообщила в соцсети X.

«Медицинские учреждения в Ливане вынуждены закрываться из-за усиления израильских авиаударов. Наши бригады работают над продолжением лечения, но были вынуждены приостановить некоторые мероприятия в сильно пострадавших районах», – говорится в сообщении организации.

В MSF подчеркнули необходимость надежной защиты медперсонала и гражданских лиц.

14 октября Al Jazeera со ссылкой на ливанский Красный крест сообщил, что удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому на севере Ливана привел к гибели как минимум 18 человек. Было атаковано здание в деревне Айтоу в районе Згарта. По данным ливанских государственных СМИ, это первый случай нападения израильской армии на этот район за год боевых действий.

23 сентября армия Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла», а в ночь на 1 октября приступила к наземной операции на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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