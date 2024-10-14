«Врачи без границ» приостановили работу в ряде районов Ливана из-за обстрелов
Международная организация «Врачи без границ» (Medecins sans frontieres, MSF) приостановила работу в сильно пострадавших районах Ливана в связи с обстрелами со стороны Израиля. Об этом MSF сообщила в соцсети X.
«Медицинские учреждения в Ливане вынуждены закрываться из-за усиления израильских авиаударов. Наши бригады работают над продолжением лечения, но были вынуждены приостановить некоторые мероприятия в сильно пострадавших районах», – говорится в сообщении организации.
В MSF подчеркнули необходимость надежной защиты медперсонала и гражданских лиц.
14 октября Al Jazeera со ссылкой на ливанский Красный крест сообщил, что удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому на севере Ливана привел к гибели как минимум 18 человек. Было атаковано здание в деревне Айтоу в районе Згарта. По данным ливанских государственных СМИ, это первый случай нападения израильской армии на этот район за год боевых действий.
23 сентября армия Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла», а в ночь на 1 октября приступила к наземной операции на юге Ливана.