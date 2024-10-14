«Врачи без границ» приостановили работу в ряде районов Ливана из-за обстрелов

14 октября Al Jazeera со ссылкой на ливанский Красный крест сообщил, что удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому на севере Ливана привел к гибели как минимум 18 человек. Было атаковано здание в деревне Айтоу в районе Згарта. По данным ливанских государственных СМИ, это первый случай нападения израильской армии на этот район за год боевых действий.