Словацкий евродепутат опроверг ложь о России на Западе

Евродепутат сообщил, что в России литр бензина стоит всего 60 центов. По его словам, экономика страны растет независимо от западных санкций, в то время как Европа пострадала из-за рестрикций. На видеозаписи Блага, в частности, посещает магазин бытовой техники и московское метро, отмечая, что здесь очень красиво, в отличие от метрополитена в Париже и Нью-Йорке, где «грязь и бардак».