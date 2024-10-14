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Словацкий евродепутат опроверг ложь о России на Западе

Ведомости

На Западе распространяют о России невероятную ложь, этим глупостям верить нельзя, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Видеозапись из российской столицы он опубликовал в своем Telegram-канале.

Блага назвал высоким качество жизни в России.

«Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. <…>Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Евродепутат сообщил, что в России литр бензина стоит всего 60 центов. По его словам, экономика страны растет независимо от западных санкций, в то время как Европа пострадала из-за рестрикций. На видеозаписи Блага, в частности, посещает магазин бытовой техники и московское метро, отмечая, что здесь очень красиво, в отличие от метрополитена в Париже и Нью-Йорке, где «грязь и бардак».

Днем ранее Блага сообщил, что прибыл в Москву по случаю 80-летия МГИМО. Он заявил, что «Россия по-прежнему прекрасна, по-прежнему мудра, по-прежнему передовая». По словам евродепутата, он приехал, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобию на Западе. «Словакия хочет мира», – подчеркнул он.

11 октября Politico со ссылкой на источник писала, что на следующей неделе министры обороны стран НАТО начнут пересмотр политики в отношении России. Страны – участницы альянса намерены провести дебаты и обсудить Основополагающий акт «Россия – НАТО» для построения стратегии с учетом конкретных позиций союзников. Отмечалось, что, в частности, будет затронут вопрос о Венгрии и Словакии – странах, которые «идут наперекор остальным членам альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность в сотрудничестве с Россией».

В этот же день словацкое агентство ta3 со ссылкой на министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара сообщило, что правительство Словакии прекращает оказывать военную помощь Украине из-за нехватки государственных средств. Тем не менее Словакия готова продолжить поддерживать Киев в гуманитарном плане.

Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины. 7 октября 2024 г. Фицо заявлял, что Словакия «холодно относится» к членству Украины в НАТО, но поддерживает вступление страны в ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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