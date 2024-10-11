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Politicо: НАТО планирует пересмотреть политику в отношении России

Ведомости

Министры обороны стран НАТО начнут пересмотр политики в отношении России на следующей неделе, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американского правительства.

Страны-участницы альянса планируют провести дебаты и обсудить Основополагающий акт «Россия-НАТО» для построения стратегии с учетом конкретных позиций союзников.

На протяжении нескольких месяцев ведутся официальные переговоры на уровне экспертов. Встреча министров обороны стран-участниц НАТО на следующей неделе станет первым из нескольких этапов обсуждения этой темы на уровне министров.

В ходе июльского саммита НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение разработать новую стратегию взаимодействия между Россией и альянсом на следующем саммите, который пройдет в Гааге в июне 2025 г.

Источник Politico уточнил, что проекта стратегии еще нет, а изменения для военных будут иметь ограниченный характер. Однако некоторые члены НАТО беспокоятся, что новая агрессивная риторика альянса «пошлет России дестабилизирующий сигнал».

Кроме того, встанет вопрос о Венгрии и Словакии – странах, которые «идут наперекор остальным членам альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность в сотрудничестве с Россией».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о суверенном праве посещать Россию. Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти в Словакии после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины.

10 октября стало известно о том, что НАТО проведет ядерные учения Steadfast Noon, которые начнутся 14 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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