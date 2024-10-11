Politicо: НАТО планирует пересмотреть политику в отношении России
Министры обороны стран НАТО начнут пересмотр политики в отношении России на следующей неделе, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американского правительства.
Страны-участницы альянса планируют провести дебаты и обсудить Основополагающий акт «Россия-НАТО» для построения стратегии с учетом конкретных позиций союзников.
На протяжении нескольких месяцев ведутся официальные переговоры на уровне экспертов. Встреча министров обороны стран-участниц НАТО на следующей неделе станет первым из нескольких этапов обсуждения этой темы на уровне министров.
В ходе июльского саммита НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение разработать новую стратегию взаимодействия между Россией и альянсом на следующем саммите, который пройдет в Гааге в июне 2025 г.
Источник Politico уточнил, что проекта стратегии еще нет, а изменения для военных будут иметь ограниченный характер. Однако некоторые члены НАТО беспокоятся, что новая агрессивная риторика альянса «пошлет России дестабилизирующий сигнал».
Кроме того, встанет вопрос о Венгрии и Словакии – странах, которые «идут наперекор остальным членам альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность в сотрудничестве с Россией».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о суверенном праве посещать Россию. Правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти в Словакии после досрочных парламентских выборов в сентябре 2023 г., раскритиковало антироссийские санкции и военную поддержку Украины.
10 октября стало известно о том, что НАТО проведет ядерные учения Steadfast Noon, которые начнутся 14 октября.