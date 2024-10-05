Welt: НАТО намерено создать 49 новых боеспособных бригад по 5000 солдат каждая
НАТО планирует создать дополнительные 49 боеспособных бригад, численность каждой из которых будет составлять порядка 5000 военных. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
«Если в 2021 г. достаточными считались 82 боевые бригады, то в будущем эта цифра должна возрасти до 131. Это означает увеличение на 49 таких подразделений», – подчеркивает издание.
Отмечается, что с 2022 г. Североатлантический альянс рассматривает Россию как значительную угрозу безопасности стран-членов. Для противодействия этой «угрозе» НАТО необходимо наращивание военной мощи. Эти «минимальные требования к возможностям» определены американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье. Они содержат ряд дополнительных запросов к членам альянса.
Ожидается, что число «боевых корпусов» увеличиться с шести до 15, штабов дивизий – с 24 до 38. Также необходимо принять меры по оснащению войск. Количество средств противовоздушной обороны вырастет с 293 до 1467, вертолетных единиц – с 90 до 104, пишет газета.
4 октября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу. Он признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военных, которые находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту.