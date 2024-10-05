Welt: НАТО намерено создать 49 новых боеспособных бригад по 5000 солдат каждая

Отмечается, что с 2022 г. Североатлантический альянс рассматривает Россию как значительную угрозу безопасности стран-членов. Для противодействия этой «угрозе» НАТО необходимо наращивание военной мощи. Эти «минимальные требования к возможностям» определены американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье. Они содержат ряд дополнительных запросов к членам альянса.