Главу Талгара в Казахстане сняли с должности после гибели подростка

В ночь на 4 октября в Талгаре между молодыми людьми вспыхнул конфликт, который привел к гибели 16-летнего подростка от ножевого ранения и тяжелым травмам еще двух человек. Очевидцы сообщали, что слышали звуки выстрела. Возбуждено уголовное дело, задержаны семеро подозреваемых.