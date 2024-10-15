Главу Талгара в Казахстане сняли с должности после гибели подростка
Аким (глава) города Талгара Бахыт Куришбеков был освобожден от должности за «ненадлежащее исполнение своих обязанностей» после убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.
Помимо Куришбекова, работы лишился и его заместитель Матан Сагындык. В администрации отметили, что рассматривается ответственность других работников акимата.
Бахыт Куришбеков стал победителем на выборах акима Талгара в июне 2022 г.
В ночь на 4 октября в Талгаре между молодыми людьми вспыхнул конфликт, который привел к гибели 16-летнего подростка от ножевого ранения и тяжелым травмам еще двух человек. Очевидцы сообщали, что слышали звуки выстрела. Возбуждено уголовное дело, задержаны семеро подозреваемых.
12 октября в доме семьи погибшего подростка в селе Азат Енбекшиказахского района произошел пожар, обошлось без пострадавших. По данным Tengrinews, на месте обнаружили канистру и перчатки. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Правоохранителями обеспечена охрана семьи убитого подростка.
13 октября Kazinform сообщило, что для обеспечения правопорядка и безопасности местных жителей в Талгаре развернут личный состав воинской части нацгвардии МВД Казахстана.
Согласно сообщениям казахской прессы, после инцидента в социальных сетях начали распространяться призывы к организации протестных акций.