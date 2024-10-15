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Главу Талгара в Казахстане сняли с должности после гибели подростка

Ведомости

Аким (глава) города Талгара Бахыт Куришбеков был освобожден от должности за «ненадлежащее исполнение своих обязанностей» после убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.

Помимо Куришбекова, работы лишился и его заместитель Матан Сагындык. В администрации отметили, что рассматривается ответственность других работников акимата.

Бахыт Куришбеков стал победителем на выборах акима Талгара в июне 2022 г.

В ночь на 4 октября в Талгаре между молодыми людьми вспыхнул конфликт, который привел к гибели 16-летнего подростка от ножевого ранения и тяжелым травмам еще двух человек. Очевидцы сообщали, что слышали звуки выстрела. Возбуждено уголовное дело, задержаны семеро подозреваемых.

12 октября в доме семьи погибшего подростка в селе Азат Енбекшиказахского района произошел пожар, обошлось без пострадавших. По данным Tengrinews, на месте обнаружили канистру и перчатки. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Правоохранителями обеспечена охрана семьи убитого подростка.

13 октября Kazinform сообщило, что для обеспечения правопорядка и безопасности местных жителей в Талгаре развернут личный состав воинской части нацгвардии МВД Казахстана.

Согласно сообщениям казахской прессы, после инцидента в социальных сетях начали распространяться призывы к организации протестных акций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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