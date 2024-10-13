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В казахстанский Талгар ввели нацгвардию на фоне убийства подростка

Ведомости

Личный состав воинской части национальной гвардии МВД Казахстана развернут в Талгаре для обеспечения правопорядка и безопасности местных жителей, сообщает Kazinform со ссылкой на ведомство.

«Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка», – говорится в сообщении.

Как поясняет издание, в ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт между молодыми людьми, который закончился смертью 16-летнего подростка от ножевого ранения и тяжелыми травмами двух других. Очевидцы сообщили, что слышали звуки выстрела. Полиция возбудила уголовное дело и задержала семерых подозреваемых.

12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района произошел пожар в доме семьи погибшего подростка. В местном МЧС заявили, что никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Полицией обеспечена охрана семьи, где был убит подросток.

Согласно сообщениям казахской прессы, после инцидента в социальных сетях начали распространяться призывы к организации протестных акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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