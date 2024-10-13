В казахстанский Талгар ввели нацгвардию на фоне убийства подростка

Как поясняет издание, в ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт между молодыми людьми, который закончился смертью 16-летнего подростка от ножевого ранения и тяжелыми травмами двух других. Очевидцы сообщили, что слышали звуки выстрела. Полиция возбудила уголовное дело и задержала семерых подозреваемых.