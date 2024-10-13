В казахстанский Талгар ввели нацгвардию на фоне убийства подростка
Личный состав воинской части национальной гвардии МВД Казахстана развернут в Талгаре для обеспечения правопорядка и безопасности местных жителей, сообщает Kazinform со ссылкой на ведомство.
«Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка», – говорится в сообщении.
Как поясняет издание, в ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт между молодыми людьми, который закончился смертью 16-летнего подростка от ножевого ранения и тяжелыми травмами двух других. Очевидцы сообщили, что слышали звуки выстрела. Полиция возбудила уголовное дело и задержала семерых подозреваемых.
12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района произошел пожар в доме семьи погибшего подростка. В местном МЧС заявили, что никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Полицией обеспечена охрана семьи, где был убит подросток.
Согласно сообщениям казахской прессы, после инцидента в социальных сетях начали распространяться призывы к организации протестных акций.