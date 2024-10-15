Кремль не стал комментировать приговор французу Винатье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор гражданину Франции, советнику швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорану Винатье (считается в России иноагентом) к трем годам колонии за нарушение закона об иноагентах.
«Я, к сожалению, даже не знаю, в чем суть этого дела. Я не владею этой информацией, поэтому, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос», – отметил Песков.
14 октября Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иноагентах. Суд рассматривал дело в особом порядке без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. Подсудимому не могли назначить наказание, превышающее две трети от максимального по этой статье.
15 августа СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Винатье. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным следствия, Винатье в течение нескольких лет не исполнял обязанности по предоставлению документов, которые необходимы для включения в реестр иноагентов, и незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Француз признал вину.
6 июня СК сообщил о задержании Винатье, на следующий день суд арестовал его до 5 августа. 21 июня Минюст внес Винатье в реестр иноагентов. В конце июля суд продлил его арест до 5 сентября, позднее арест француза был продлен до 21 февраля. В ФСБ России заявили, что в Москве обвиняемый общался с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими. При попадании к иностранным источникам данные могли быть использованы против безопасности России.