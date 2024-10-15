По его мнению, Нетаньяху можно сравнить с Гитлером, поскольку израильский премьер проводит политику террора на Ближнем Востоке и призывает к уничтожению целого народа. Президент Никарагуа также назвал Зеленского «еще одним нацистом и сыном Гитлера», который пытается вовлечь НАТО в конфликт с Россией. Альянс провоцирует РФ, устанавливая атомное оружие в чувствительных местах, но Россия не даст себя спровоцировать и не позволит себе нанести удар, считает Ортега.