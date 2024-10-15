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Президент Никарагуа сравнил Зеленского и Нетаньяху с Гитлером

Ведомости

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и украинского лидера Владимира Зеленского «сыновьями дьявола» и сравнил их с Адольфом Гитлером. Об этом сообщила Quotidiano dei Contribuenti.

«Невероятно, что во главе израильского правительства стоит премьер-министр, который является сыном дьявола», – подчеркнул Ортега.

По его мнению, Нетаньяху можно сравнить с Гитлером, поскольку израильский премьер проводит политику террора на Ближнем Востоке и призывает к уничтожению целого народа. Президент Никарагуа также назвал Зеленского «еще одним нацистом и сыном Гитлера», который пытается вовлечь НАТО в конфликт с Россией. Альянс провоцирует РФ, устанавливая атомное оружие в чувствительных местах, но Россия не даст себя спровоцировать и не позволит себе нанести удар, считает Ортега.

В феврале президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил военные действия в секторе Газа со зверствами Гитлера в отношении евреев. По его словам, происходящее в Газе нужно называть не войной, а геноцидом. Нетаньяху, комментируя слова президента Бразилии, заявил, что сравнение страны с нацистами и Гитлером – это пересечение красной черты. Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил бразильского лидера персоной нон грата в стране.

27 декабря 2023 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сравнил действия израильских властей в Газе с поступками Гитлера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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