Президент Никарагуа сравнил Зеленского и Нетаньяху с Гитлером
Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и украинского лидера Владимира Зеленского «сыновьями дьявола» и сравнил их с Адольфом Гитлером. Об этом сообщила Quotidiano dei Contribuenti.
«Невероятно, что во главе израильского правительства стоит премьер-министр, который является сыном дьявола», – подчеркнул Ортега.
По его мнению, Нетаньяху можно сравнить с Гитлером, поскольку израильский премьер проводит политику террора на Ближнем Востоке и призывает к уничтожению целого народа. Президент Никарагуа также назвал Зеленского «еще одним нацистом и сыном Гитлера», который пытается вовлечь НАТО в конфликт с Россией. Альянс провоцирует РФ, устанавливая атомное оружие в чувствительных местах, но Россия не даст себя спровоцировать и не позволит себе нанести удар, считает Ортега.
В феврале президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил военные действия в секторе Газа со зверствами Гитлера в отношении евреев. По его словам, происходящее в Газе нужно называть не войной, а геноцидом. Нетаньяху, комментируя слова президента Бразилии, заявил, что сравнение страны с нацистами и Гитлером – это пересечение красной черты. Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил бразильского лидера персоной нон грата в стране.
27 декабря 2023 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сравнил действия израильских властей в Газе с поступками Гитлера.