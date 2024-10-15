Iran Air прекратила перелеты в Европу после введения санкций

14 октября Евросоюз ввел санкции против семи физических лиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку России. Под ограничения попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. В черный список также вошли компании, ответственные за закупку беспилотников и соответствующих компонентов и передачу их России, и предприятия, которые специализируются на топливе для ракет. Речь идет о Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company, Iran Alumina Co, исследовательском центре имени Шахида Хаджа Али Мовахеда и Teyf Tadbir Engineering Company.