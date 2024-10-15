Iran Air прекратила перелеты в Европу после введения санкций
Авиакомпания Iran Air после введения санкций со стороны Евросоюза прекратила полеты в Европу. Об этом сообщил агентству ILNA представитель иранской ассоциации авиаперевозчиков Максуд Асаади Самани.
«Единственной авиакомпанией, которая летала в Европу из нашей страны, была Iran Air, которая больше не будет летать в Европу после введения новых санкций ЕС против авиакомпании», – уточнил он.
Максуд Асади Самани допустил возможность того, что европейские авиакомпании смогут организовать прямые рейсы, но в настоящий момент иранские граждане в основном летали стыковочными рейсами. Из-за санкций европейские аэропорты не заправляют самолеты из Ирана, поэтому при перелетах нужно использовать воздушные суда, которые можно дозаправить, но таких самолетов нет у иранских авиакомпаний.
По его словам, те, кто требует соблюдения прав человека, оказывают давление на народ Исламской Республики, вводя ограничительные меры. Они заявляют, что не хотят нанести санкциями вред, но последствия ограчений скажутся на гражданах Ирана.
14 октября Евросоюз ввел санкции против семи физических лиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку России. Под ограничения попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. В черный список также вошли компании, ответственные за закупку беспилотников и соответствующих компонентов и передачу их России, и предприятия, которые специализируются на топливе для ракет. Речь идет о Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company, Iran Alumina Co, исследовательском центре имени Шахида Хаджа Али Мовахеда и Teyf Tadbir Engineering Company.
В тот же день главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге утвердили санкции против Ирана. По информации США и европейских стран, в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в РФ баллистических ракет. Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о таких поставках.