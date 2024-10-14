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Главы МИД ЕС утвердили санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет РФ

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) на заседании в Люксембурге утвердили санкции в отношении Ирана за якобы поставки России баллистических ракет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на европейских дипломатов.

Ограничительные меры затронут компании и лица, причастные к производству и поставке оружия.

О планах ЕС в ближайшее время ввести санкции против Ирана за якобы поставку баллистических ракет России 4 октября сообщил Bloomberg. По данным источников агентства, первый пакет мер затронет около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании.

По информации США и Европы в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в Россию баллистических ракет, что «свидетельствует о более глубоком вовлечении в конфликт», писало агентство. 6 сентября об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.

Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о таких поставках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал The Wall Street Journal, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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