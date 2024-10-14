Главы МИД ЕС утвердили санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет РФ
Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) на заседании в Люксембурге утвердили санкции в отношении Ирана за якобы поставки России баллистических ракет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на европейских дипломатов.
Ограничительные меры затронут компании и лица, причастные к производству и поставке оружия.
О планах ЕС в ближайшее время ввести санкции против Ирана за якобы поставку баллистических ракет России 4 октября сообщил Bloomberg. По данным источников агентства, первый пакет мер затронет около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании.
По информации США и Европы в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в Россию баллистических ракет, что «свидетельствует о более глубоком вовлечении в конфликт», писало агентство. 6 сентября об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.
Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о таких поставках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал The Wall Street Journal, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.