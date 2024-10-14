Главы МИД ЕС утвердили санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет РФ

По информации США и Европы в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в Россию баллистических ракет, что «свидетельствует о более глубоком вовлечении в конфликт», писало агентство. 6 сентября об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.