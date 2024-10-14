ЕС ввел санкции против семи физлиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку РФ

ЕС ввел санкции против семи физлиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку РФВ Евросоюзе утверждают, что они связаны с поставками вооружения
Страны Евросоюза приняли решение ввести санкции против семи физлиц и семи компаний из Ирана, которые якобы связаны с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
В черный список попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. В нем также значатся компании, которые якобы ответственны за закупку беспилотников и соответствующих компонентов и передачу их России, и предприятия, специализирующиеся на топливе для ракет. Речь идет о Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company, Iran Alumina Co, исследовательском центре имени Шахида Хаджа Али Мовахеда и Teyf Tadbir Engineering Company.
Совет Евросоюза постановил ввести ограничительные меры в отношении замминистра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари. Список пополнили ряд представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди них – Бехнам Шахриари, который, как утверждается, «участвует в передаче ракет вооруженным группам, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке».
В черном списке ЕС оказался Али Шадмани – заместитель координатора центрального штаба КСИР. Он якобы выступает в качестве субъекта, принимающего решения по поводу закупок дронов. Под ограничения также попал Али Джафарабади, командующий аэрокосмическими силами КСИР. Утверждается, что он участвует в разработке спутников-носителей и баллистических ракет большой дальности.
В черный список включены управляющий компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Мехди Гогердчян, военный атташе Ирана в России Реза Хосрави Могадам и директор Организации аэрокосмической промышленности Сейед Мир Ахмад Нушин (AIO). Они, как утверждается, связаны с производством и разработкой БПЛА и ракет.
Активы компаний, которые попали в список, будут заморожены. Лицам из черного списка запрещен въезд в Евросоюз. Кроме того, запрещается прямо или косвенно предоставлять средства и другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза.
14 октября министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Люксембурге утвердили санкции в отношении Ирана. По информации США и европейских стран, в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в Россию баллистических ракет. Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о таких поставках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие материалы СМИ, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.