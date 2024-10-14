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ЕС ввел санкции против семи физлиц и семи компаний Ирана за якобы поддержку РФ

В Евросоюзе утверждают, что они связаны с поставками вооружения
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости

Страны Евросоюза приняли решение ввести санкции против семи физлиц и семи компаний из Ирана, которые якобы связаны с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

В черный список попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. В нем также значатся компании, которые якобы ответственны за закупку беспилотников и соответствующих компонентов и передачу их России, и предприятия, специализирующиеся на топливе для ракет. Речь идет о Dynamic Electronic Frequency Engineering Limited Liability Company, Iran Alumina Co, исследовательском центре имени Шахида Хаджа Али Мовахеда и Teyf Tadbir Engineering Company.

Совет Евросоюза постановил ввести ограничительные меры в отношении замминистра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари. Список пополнили ряд представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди них – Бехнам Шахриари, который, как утверждается, «участвует в передаче ракет вооруженным группам, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке».

В черном списке ЕС оказался Али Шадмани – заместитель координатора центрального штаба КСИР. Он якобы выступает в качестве субъекта, принимающего решения по поводу закупок дронов. Под ограничения также попал Али Джафарабади, командующий аэрокосмическими силами КСИР. Утверждается, что он участвует в разработке спутников-носителей и баллистических ракет большой дальности.

В черный список включены управляющий компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Мехди Гогердчян, военный атташе Ирана в России Реза Хосрави Могадам и директор Организации аэрокосмической промышленности Сейед Мир Ахмад Нушин (AIO). Они, как утверждается, связаны с производством и разработкой БПЛА и ракет.

Активы компаний, которые попали в список, будут заморожены. Лицам из черного списка запрещен въезд в Евросоюз. Кроме того, запрещается прямо или косвенно предоставлять средства и другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Евросоюза.

14 октября министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Люксембурге утвердили санкции в отношении Ирана. По информации США и европейских стран, в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в Россию баллистических ракет. Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о таких поставках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие материалы СМИ, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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