МИД: в случае нападения на Северную Корею Россия окажет ей военную помощь
Россия готова предоставить военную помощь КНДР в случае нападения на страну, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По информации дипломата, это предусмотрено договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был подписан в июне лидерами двух стран.
«Если против Корейской Народно-Демократической Республики будет совершен акт агрессии, то будут предприняты все необходимые меры. В договоре есть статья четвертая, которая касается как раз вопроса о взаимной помощи в случае агрессии: что стороны в случае агрессии против одной из сторон предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную», – поделился Руденко (цитата по ТАСС).
Отвечая на вопросы журналистов в Исламабаде, Руденко также прокомментировал последние события в КНДР и Южной Корее, отметив, что Южная Корея предприняла ряд провокационных действий, в результате которых была серьезно подорвана стабильность на полуострове.
14 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Руденко был назначен официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопросов о ратификации этого договора. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что формулировки договора, касающиеся взаимной обороны, однозначны и не требуют дополнительных уточнений.
Северокорейские военные 15 октября подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. В результате автомобильные и железные дороги, связанные с Республикой Кореей, были полностью отрезаны. В ответ Южная Корея произвела выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии.