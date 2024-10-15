МИД: в случае нападения на Северную Корею Россия окажет ей военную помощь

«Если против Корейской Народно-Демократической Республики будет совершен акт агрессии, то будут предприняты все необходимые меры. В договоре есть статья четвертая, которая касается как раз вопроса о взаимной помощи в случае агрессии: что стороны в случае агрессии против одной из сторон предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную», – поделился Руденко (цитата по ТАСС).