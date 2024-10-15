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МИД: в случае нападения на Северную Корею Россия окажет ей военную помощь

Ведомости

Россия готова предоставить военную помощь КНДР в случае нападения на страну, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По информации дипломата, это предусмотрено договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был подписан в июне лидерами двух стран.

«Если против Корейской Народно-Демократической Республики будет совершен акт агрессии, то будут предприняты все необходимые меры. В договоре есть статья четвертая, которая касается как раз вопроса о взаимной помощи в случае агрессии: что стороны в случае агрессии против одной из сторон предоставят друг другу любую необходимую помощь, включая военную», – поделился Руденко (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопросы журналистов в Исламабаде, Руденко также прокомментировал последние события в КНДР и Южной Корее, отметив, что Южная Корея предприняла ряд провокационных действий, в результате которых была серьезно подорвана стабильность на полуострове.

14 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Руденко был назначен официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопросов о ратификации этого договора. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что формулировки договора, касающиеся взаимной обороны, однозначны и не требуют дополнительных уточнений.

Северокорейские военные 15 октября подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. В результате автомобильные и железные дороги, связанные с Республикой Кореей, были полностью отрезаны. В ответ Южная Корея произвела выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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