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Энергодар в Запорожье подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Ведомости

Город Энергодар в Запорожской области подвергся массированной атаке украинских дронов, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Несколько дронов уже сбиты и отклонены» – пишет он, и заявляет о продолжении отражения атаки.

Рогов предполагает, что главной целью атаки ВСУ беспилотниками стала подстанция «Луч», снабжающая Энергодар электроэнергией.

12 октября три микрорайона Энергодара были обесточены после аварии на ЛЭП, сообщали местные власти.

Российские власти регулярно сообщают об атаках Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС). 11 августа вооруженные силы Украины нанесли удар по градирне ЗАЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных зажигательными веществами. В результате атаки градирня станции получила значительные повреждения.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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