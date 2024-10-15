Энергодар в Запорожье подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
Город Энергодар в Запорожской области подвергся массированной атаке украинских дронов, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Несколько дронов уже сбиты и отклонены» – пишет он, и заявляет о продолжении отражения атаки.
Рогов предполагает, что главной целью атаки ВСУ беспилотниками стала подстанция «Луч», снабжающая Энергодар электроэнергией.
Российские власти регулярно сообщают об атаках Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС). 11 августа вооруженные силы Украины нанесли удар по градирне ЗАЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных зажигательными веществами. В результате атаки градирня станции получила значительные повреждения.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.