ВСУ атаковали градирню ЗАЭС 11 августа дронами с зажигательным веществом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа атаковали градирню Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью дронов с зажигательным веществом, сообщило Минобороны России по результатам визита на АЭС директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно», – говорится в сообщении.
Поздно вечером 11 августа ВСУ обстреляли ЗАЭС, возник пожар. В результате атаки градирня станции выгорела изнутри. После пожара команда МАГАТЭ зафиксировала обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Сотрудники также заметили капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на станции присутствуют эксперты МАГАТЭ.