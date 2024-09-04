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ВСУ атаковали градирню ЗАЭС 11 августа дронами с зажигательным веществом

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа атаковали градирню Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью дронов с зажигательным веществом, сообщило Минобороны России по результатам визита на АЭС директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Проведенный российской стороной анализ места происшествия показал, что БПЛА были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара. Рафаэль Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно», – говорится в сообщении.

Поздно вечером 11 августа ВСУ обстреляли ЗАЭС, возник пожар. В результате атаки градирня станции выгорела изнутри. После пожара команда МАГАТЭ зафиксировала обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Сотрудники также заметили капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на станции присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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