ВС России выпустили пять ракет по бронетанковому заводу в Николаеве
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атаковали бронетанковый завод в Николаеве. Видео удара опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российские военные выпустили по предприятию пять ракет. Было поражено пять промзданий завода, уничтожено 10 единиц бронированной техники, включая шесть танков.
«Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
6 октября Минобороны РФ сообщило, что российские силы в Одесской области уничтожили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» судно-контейнеровоз с боеприпасами. Ракетный удар был нанесен в районе порта «Южный» в момент разгрузки.
24 сентября министерство опубликовало информацию об ударе по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса вооруженных сил Украины, на котором производились двигатели для украинских боевых самолетов.