ВС России выпустили пять ракет по бронетанковому заводу в Николаеве

6 октября Минобороны РФ сообщило, что российские силы в Одесской области уничтожили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» судно-контейнеровоз с боеприпасами. Ракетный удар был нанесен в районе порта «Южный» в момент разгрузки.