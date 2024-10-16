Мэр города в Ливане и еще шесть человек погибли при авиаударе ЦАХАЛа

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Это движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к наземной операции на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.