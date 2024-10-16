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Мэр города в Ливане и еще шесть человек погибли при авиаударе ЦАХАЛа

Ведомости

Семь человек, включая мэра, погибли в городе Набатия на юге Ливана при авиаударе военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об этом директор регионального Дома русской культуры Асаад Дия сообщил ТАСС.

Израильские истребители устроили массированную атаку на Набатию. Центр города и несколько жилых домов на окраине были поражены ракетами. По словам Дии, погибли мэр Ахмед Кхейль и шестеро сотрудников, находившихся в здании мэрии, где идет сбор гуманитарной помощи.

14 октября ЦАХАЛ сообщила, что командир противотанкового подразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Мухаммед Камия Наим был убит в Набатии. По данным израильской армии, он отвечал за планирование и осуществление многочисленных атак против мирных жителей, включая обстрелы противотанковыми ракетами.

16 октября ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по складу стратегического оружия «Хезболлы» в Бейруте. Было отмечено, что перед атакой «были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению», включая предупреждение жителей этого района.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Это движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к наземной операции на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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