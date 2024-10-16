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Песков: потенциал многих стран Европы не рассчитан на поддержку Киева

Ведомости

Многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса в связи с поддержкой Украины, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. Явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. Ну и главное, что со временем, мы надеемся, <...> понимание ненужности таких трат будет достигать еще большего количества адресатов среди политического истеблишмента этих стран», – сказал представитель Кремля.

15 октября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не выполнит свое обещание по выделению Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 г. Республика сможет выделить только около 2 млрд евро, привела его слова Politico.

23 сентября «Ведомости» писали, что Запад сокращает финансирование Киева: внешние вливания в бюджет страны снизились вдвое, следует из данных минфина Украины за первое полугодие 2024 г. В январе – июне страны Запада профинансировали 27% расходов госбюджета страны, тогда как в первой половине 2023 г. финансирование было на уровне 50%. В долларовом выражении поддержка сократилась с $19,1 млрд до $10,6 млрд. Особенно сильно рухнули бесплатные внешние трансферты – с $6,1 млрд до $1 млрд, или в 6 раз. Киев рассчитывал в 2024 г. привлечь извне $37 млрд займов, которые помогли бы покрыть почти весь дефицит бюджета, но за первую половину года удалось получить лишь четверть этой суммы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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