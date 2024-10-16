Песков: потенциал многих стран Европы не рассчитан на поддержку Киева
Многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса в связи с поддержкой Украины, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. Явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. Ну и главное, что со временем, мы надеемся, <...> понимание ненужности таких трат будет достигать еще большего количества адресатов среди политического истеблишмента этих стран», – сказал представитель Кремля.
15 октября министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не выполнит свое обещание по выделению Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 г. Республика сможет выделить только около 2 млрд евро, привела его слова Politico.
23 сентября «Ведомости» писали, что Запад сокращает финансирование Киева: внешние вливания в бюджет страны снизились вдвое, следует из данных минфина Украины за первое полугодие 2024 г. В январе – июне страны Запада профинансировали 27% расходов госбюджета страны, тогда как в первой половине 2023 г. финансирование было на уровне 50%. В долларовом выражении поддержка сократилась с $19,1 млрд до $10,6 млрд. Особенно сильно рухнули бесплатные внешние трансферты – с $6,1 млрд до $1 млрд, или в 6 раз. Киев рассчитывал в 2024 г. привлечь извне $37 млрд займов, которые помогли бы покрыть почти весь дефицит бюджета, но за первую половину года удалось получить лишь четверть этой суммы.