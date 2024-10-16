Кремль: Москва во время саммита БРИКС предложит приоритетные для РФ инициативы

Саммит БРИКС будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Основные мероприятия пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».