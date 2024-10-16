Кремль: Москва во время саммита БРИКС предложит приоритетные для РФ инициативы
Россия в рамках саммита БРИКС предложит участникам ряд инициатив, которые отвечают приоритетам российского председательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.
«Здесь именно нужно идти по приоритетам российского председательства. Это связано именно с взаимодействием в рамках БРИКС по разным направлениям. Это и направление гуманитарное, и экономическое, и финансовое, и парламентское и так далее», – сказал он.
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.
Саммит БРИКС будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Основные мероприятия пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».