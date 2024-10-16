ВС России поразили украинский военный аэродром и производство взрывчатки

16 октября оборонное ведомство также сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве. По предприятию выпустили пять ракет. Было поражено пять промзданий завода, уничтожено 10 единиц бронированной техники, включая шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановилось.