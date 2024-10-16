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ВС России поразили украинский военный аэродром и производство взрывчатки

Ведомости

Российская армия поразила инфраструктуру украинского военного аэродрома, а также предприятие по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий топливом вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, военные Вооруженных сил России поразили установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса «С-200», скопления живой силы и военную технику противника в 138 районах. Был также уничтожен склад безэкипажных катеров.

Атака была совершена оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Помимо прочего, средства противовоздушной обороны сбили три американских реактивных снаряда HIMARS и 56 беспилотников самолетного типа.

16 октября оборонное ведомство также сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве. По предприятию выпустили пять ракет. Было поражено пять промзданий завода, уничтожено 10 единиц бронированной техники, включая шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановилось.

За минувшие сутки ВС РФ также установили контроль над населенным пунктом Красный Яр в ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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