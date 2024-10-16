ВС России поразили украинский военный аэродром и производство взрывчатки
Российская армия поразила инфраструктуру украинского военного аэродрома, а также предприятие по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий топливом вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, военные Вооруженных сил России поразили установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса «С-200», скопления живой силы и военную технику противника в 138 районах. Был также уничтожен склад безэкипажных катеров.
Атака была совершена оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
Помимо прочего, средства противовоздушной обороны сбили три американских реактивных снаряда HIMARS и 56 беспилотников самолетного типа.
16 октября оборонное ведомство также сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве. По предприятию выпустили пять ракет. Было поражено пять промзданий завода, уничтожено 10 единиц бронированной техники, включая шесть танков. Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановилось.