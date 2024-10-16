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ЦТАК: в КНДР 1,4 млн человек подали заявки на вступление в армию

Ведомости

В КНДР около 1,4 млн человек подали заявки на вступление или возвращение в армию на фоне напряженности на Корейском полуострове, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По сводным данным, за два дня, 14 и 15 октября, в общегосударственном масштабе более 1,4 млн руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и возвратиться в Народную армию», – говорится в сообщении. Отмечается также, что в случае войны Южная Корея «будет уничтожена».

Северная Корея и ранее делала аналогичные заявления о молодых людях, которые изъявляют желание присоединиться к армии на фоне напряженности, пишет Reuters. В 2023 г. государственные СМИ КНДР сообщали о 800 000 гражданах страны, которые добровольно присоединились к вооруженными силам для борьбы против США.

По данным Международного института стратегических исследований, в Северной Корее насчитывается 1,28 млн действующих военнослужащих и около 600 000 резервистов. Минобороны Южной Кореи не стало комментировать последний отчет ЦТАК, но предупредило об ответе в случае, если Пхеньян нанесет ущерб безопасности Сеула. Согласно заявлению военного ведомства, этот день станет «концом режима» КНДР.

Северокорейские военные 15 октября подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. В результате автомобильные и железные дороги, связанные с Республикой Кореей, были полностью отрезаны. В ответ Южная Корея произвела выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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