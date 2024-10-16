ЦТАК: в КНДР 1,4 млн человек подали заявки на вступление в армию
В КНДР около 1,4 млн человек подали заявки на вступление или возвращение в армию на фоне напряженности на Корейском полуострове, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«По сводным данным, за два дня, 14 и 15 октября, в общегосударственном масштабе более 1,4 млн руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и возвратиться в Народную армию», – говорится в сообщении. Отмечается также, что в случае войны Южная Корея «будет уничтожена».
Северная Корея и ранее делала аналогичные заявления о молодых людях, которые изъявляют желание присоединиться к армии на фоне напряженности, пишет Reuters. В 2023 г. государственные СМИ КНДР сообщали о 800 000 гражданах страны, которые добровольно присоединились к вооруженными силам для борьбы против США.
По данным Международного института стратегических исследований, в Северной Корее насчитывается 1,28 млн действующих военнослужащих и около 600 000 резервистов. Минобороны Южной Кореи не стало комментировать последний отчет ЦТАК, но предупредило об ответе в случае, если Пхеньян нанесет ущерб безопасности Сеула. Согласно заявлению военного ведомства, этот день станет «концом режима» КНДР.
Северокорейские военные 15 октября подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. В результате автомобильные и железные дороги, связанные с Республикой Кореей, были полностью отрезаны. В ответ Южная Корея произвела выстрелы в районе к югу от военной демаркационной линии.