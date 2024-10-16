ЦТАК: в КНДР 1,4 млн человек подали заявки на вступление в армию

«По сводным данным, за два дня, 14 и 15 октября, в общегосударственном масштабе более 1,4 млн руководящих работников Союза молодежи и молодых людей изъявили горячее желание вступить и возвратиться в Народную армию», – говорится в сообщении. Отмечается также, что в случае войны Южная Корея «будет уничтожена».