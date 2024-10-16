CNN: Израиль ответит на атаку Ирана до 5 ноября
Израиль ответит на атаку Ирана до 5 ноября, то есть до проведения президентских выборов в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные официальные лица.
Источники уточняют, что сроки и параметры ответных действий стали предметом активного обсуждения в правительстве Израиля и не имеют прямого отношения к срокам выборов в США. При этом они утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «глубоко заинтересован в американской политике и крайне чувствителен к любым потенциальным политическим последствиям действий Израиля в США».
15 октября стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин предупредили Израиль о том, что Вашингтон будет вынужден сократить поставки вооружения в случае, если в течение 30 дней «тяжелый гуманитарный кризис» в секторе Газа не будет разрешен. В их совместном письме подчеркивается, что закон США требует от стран, получающих американское оружие, содействовать гуманитарной помощи.
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
Последний раз Иран атаковал территорию Израиля после начала наземных операций ЦАХАЛ. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.