CNN: Израиль ответит на атаку Ирана до 5 ноября

15 октября стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин предупредили Израиль о том, что Вашингтон будет вынужден сократить поставки вооружения в случае, если в течение 30 дней «тяжелый гуманитарный кризис» в секторе Газа не будет разрешен. В их совместном письме подчеркивается, что закон США требует от стран, получающих американское оружие, содействовать гуманитарной помощи.